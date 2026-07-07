Haberler

94 yaşındaki sürücü park halindeki araçlara çarptı

94 yaşındaki sürücü park halindeki araçlara çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 94 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, park halindeki araçlara, elektrik trafosuna ve çeşmeye çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede yaya olmaması olası bir faciayı önledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara, elektrik trafosu ile çeşmeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi 100 Evler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 94 yaşındaki Mustafa D. direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptıktan sonra elektrik trafosu ve çeşmeye çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede yaya bulunmaması, facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Zirvede ezber bozan çıkış! Avrupalı liderlerin yüzlerine söyledi
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Kardeş katliamı kamerada! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı
ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok
Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı

Bu sevimli ufaklık bakın kimin kardeşiymiş! Gol sevinci dillere düştü
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı