Erdek'te Freni Patlayan Kamyon Ağaca Çarparak Durdu

Erdek'te Freni Patlayan Kamyon Ağaca Çarparak Durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde frenleri patlayan bir kamyon, hızlı bir şekilde ilerlediği yolda ağaçla çarpıp durdu. Sürücü hafif yaralanırken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirtildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, frenleri patlayan kamyon ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Furkan B.'nin kullandığı 16 BJL 405 plakalı toptancı kamyonu seyir halindeyken fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen araç, büyük bir faciaya yol açmadan yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, mahalle sakinleri muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü dile getirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.