Erdek'te Freni Patlayan Kamyon Ağaca Çarparak Durdu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, frenleri patlayan kamyon ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Furkan B.'nin kullandığı 16 BJL 405 plakalı toptancı kamyonu seyir halindeyken fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen araç, büyük bir faciaya yol açmadan yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, mahalle sakinleri muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü dile getirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR