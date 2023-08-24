Erdek'te boğulan gençle ilgili tutuklama

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir gencin denizde boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli daha aranıyor.