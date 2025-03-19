Erdek'te Asayiş Uygulamasında Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde 224 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Düzler bölgesinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında minibüste yolcu olarak bulunan S.Y. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üst araması gerçekleştirdi.

Şahsın üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada 224 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli S.Y. gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR