Erdek'te bir apartman dairesi alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Erdek ilçesi Alaattin Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında yer alan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını önledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - BALIKESİR