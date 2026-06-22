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Erdek'te alt geçitte kaza: 1 yaralı

Erdek'te alt geçitte kaza: 1 yaralı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde alt geçitte iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi kavşağında bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçit içerisinde, A.B. idaresindeki 10 AIB 324 plakalı araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 10 AOS 051 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpışmanın etkisiyle araçlarda herhangi bir sıkışma yaşanmadığı belirlendi. Kazada yaralanan 10 AIB 324 plakalı aracın sürücüsü A.B., ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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