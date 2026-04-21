Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 16 SN 161 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan sürücü G.Y. ile yolcular S.K. ve S.Ö. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

