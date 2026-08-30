Haberler

Erciyes'te Donma Tehlikesi Geçiren Şahıs Kurtarıldı

Erciyes'te Donma Tehlikesi Geçiren Şahıs Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Erciyes Dağı'na yürüyüş yapmak için çıkan gruptaki M.Ü. donma tehlikesi geçirdi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de yürüyüş yapmak için çıktığı Erciyes Dağı'nda donma tehlikesi geçiren şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak için Erciyes Dağı'na çıkan gruptaki M.Ü. isimli şahıs donma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma arama kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler; kısa sürede Çoban İni mevkiinde M.Ü.'ye ulaşarak ilk tedavisini yaptı. Daha sonra aşağı indirilen ve ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e 4 dakika yetti

Arda Güler'e 4 dakika yetti
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun
Alman çiftten biri çocuk iki Türk kıza yönelik skandal saldırı: Tecavüze uğramanızı diliyorum

Avrupa'nın göbeğinde biri çocuk iki Türk kıza skandal saldırı
CHP mi, Yeni Parti mi? Muharrem İnce, kararını bir isme sert sözlerle yüklenerek açıkladı

Muharrem İnce, kararını bir isme sert sözlerle yüklenerek açıkladı
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe'nin elinden ucuz kurtulduk

Fenerbahçe için daha önce söylediklerini unutun
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor

Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor