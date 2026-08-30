Erciyes'te Donma Tehlikesi Geçiren Şahıs Kurtarıldı

Kayseri'de yürüyüş yapmak için çıktığı Erciyes Dağı'nda donma tehlikesi geçiren şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak için Erciyes Dağı'na çıkan gruptaki M.Ü. isimli şahıs donma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma arama kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler; kısa sürede Çoban İni mevkiinde M.Ü.'ye ulaşarak ilk tedavisini yaptı. Daha sonra aşağı indirilen ve ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı