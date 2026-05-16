Haberler

Botla açıldıkları gölde mahsur kaldılar: 2 saatlik çalışmayla kurtarıldılar

Botla açıldıkları gölde mahsur kaldılar: 2 saatlik çalışmayla kurtarıldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne şişme botla açılan 3 kişi, küreklerinin kırılması sonucu mahsur kaldı. 2 saatlik çalışmayla kurtarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Gölü'ne botla açılan ve mahsur kalan 3 kişi ekiplerin 2 saalik çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne gezmeye gelen A.G., A.P., E.K.D. iddiaya göre yanlarında getirdikleri şişme botla göle indi. Göle açılan şahıslar küreklerinden birinin kırılması sonucu mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, Jandarma, UMKE ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan şahıslar ekiplerin göle indirdiği botla yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda bulundukları yerden kurtarılırken, kurtarma çalışması da dron ile görüntülendi. Kurtarılan şahıslar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Aston Villa Liverpool'u paramparça etti

Liverpool'u paramparça ettiler!
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu

1. Lig'de dev finalin adı belli oldu! Kazanan Süper Lig'e yükselecek
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Ekrem Dağ'dan iptal edilen gole tepki: Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu nasıl iptal olur diye

''Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu gol nasıl iptal olur diye''