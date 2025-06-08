Traktör Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti
Van'ın Erciş ilçesinde babası tarla sürerken traktörden düşen çocuk, tekerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Erciş Kasımbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kazanın ardından çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde babası tarla sürdüğü esnada yanında bulunan çocuk, traktörden düşmesiyle birlikte tekerin altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erciş Kasımbağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde Erkan Keleş adlı vatandaş, tarlasını sürdüğü esnada yanında bulunan çocuğu traktörün kapısını açıp dengesini kaybetmesi üzerine yere düşüp tekerin altında kaldı. Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli tahkikat ve soruşturma başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa