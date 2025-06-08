Traktör Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde babası tarla sürdüğü esnada yanında bulunan çocuk, traktörden düşmesiyle birlikte tekerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erciş Kasımbağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde Erkan Keleş adlı vatandaş, tarlasını sürdüğü esnada yanında bulunan çocuğu traktörün kapısını açıp dengesini kaybetmesi üzerine yere düşüp tekerin altında kaldı. Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli tahkikat ve soruşturma başlatıldı. - VAN