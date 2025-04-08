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Erciş'te Taşlı Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı

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Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansıdı ve silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada

Kavgada silahlar patladı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansırken silahların da patladığı duyuldu.

Edinilen bilgiye göre kavga, ilçenin Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı sahibi İ.K.'nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Erciş'te Taşlı Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - 3.Sayfa
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