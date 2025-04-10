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Erciş'te otomobille hafif ticari araç çarptı: 5 yaralı

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Erciş'te otomobille hafif ticari araç çarptı: 5 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Erciş'te otomobille hafif ticari araç çarptı: 5 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Y.'nin kullandığı 07 ABJ 338 plakalı hafif ticari araç ile Fırat K.'nin idaresindeki 26 B 2474 plakalı otomobil çarpıştı. 26 B 2474 plakalı otomobil takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - 3.Sayfa
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