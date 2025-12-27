Haberler

Van'da 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 290 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde polis kontrol noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - VAN

