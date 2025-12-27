Van'da 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde polis kontrol noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - VAN