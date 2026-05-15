Erbaa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 60 AGB 936 plakalı minibüs, Erbaa'dan Karayaka yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, işçi servisi taşımacılığı yapan H.U. idaresindeki 60 M 1856 plakalı minibüse çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
