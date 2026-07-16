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Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 34 VJ 5635 plakalı Opel marka otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği an çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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