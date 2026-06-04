Haberler

Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor

Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Irmağı'nda kaybolan İlker P.'yi arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. Ekipler, su altı sonar cihazları, kadavra köpeği, termal kameralı dronlar ve botlarla geniş alanda tarama yapıyor. Daha önce kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedenine 7. günde ulaşılmıştı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit ırmağında kaybolan İlker P.'yi arama çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız devam ediyor. Ekipler, su altı sonar cihazları, kadavra köpeği, termal kameralı dronlar ve botlarla bölgede kapsamlı tarama gerçekleştiriyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedenine 7'nci gün Kale Boğazı mevkiinde ulaşıldı. Ekipler kayıp İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 8'inci gününde Ankara'dan bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, gelişmiş su altı sonar sistemleriyle ırmak yatağında tarama faaliyetlerini sürdürdü. Ekipler, ırmağın yaklaşık 50 metre sağında ve 50 metre solunda olmak üzere geniş bir alanda su altını detaylı şekilde inceleyerek ize ulaşmaya çalışıyor.

Çalışmalarda ayrıca Jandarma Köpek Unsurları tarafından bölgeye getirilen 1 kadavra köpeği de görev alıyor. Kadavra köpeği, kıyı şeridi ve su kenarındaki alanlarda arama faaliyetlerine destek verirken, su üzerindeki çalışmalarda ise termal kameralı dronlar kullanılıyor. AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalara 161 personel katılırken, bölgede 6 dron, 8 bot, 3 sonar cihazı, 1 kadavra köpeği ve 37 araç görev yapıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu

Hizbullah'tan ölümcül pusu! Hedefte İsrail'in üst düzey ismi vardı
Tır şoförü dorsede ölü bulundu

Dorsede cansız bedeni bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

Süresiz nafakanın iptal edilmesine Meclis'teki bir partiden itiraz var
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak