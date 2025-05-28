Erbaa'da Gürültü Kirliliği Denetimi: 900 Bin TL Ceza Kesildi

Erbaa'da Gürültü Kirliliği Denetimi: 900 Bin TL Ceza Kesildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, gürültü kirliliği yaratan sürücülere 900 bin TL ceza kesilirken, 6 motosiklet trafikten men edildi. Mahalle sakinleri, yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gürültü kirliliğine neden olan motosikletlere yönelik denetimlerde 900 bin TL ceza kesilirken 6 motosiklet trafikten men edildi.

Erbaa'da vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine göz açtırmadı. Gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü kirliliğine yol açan ve tescilsiz şekilde trafiğe çıkan motosiklet sürücülerine toplamda 900 bin TL para cezası uygulandı. Özellikle gece saatlerinde artan şikayetler üzerine Mimar Sinan Mahallesi Çamlık Koru Park çevresinde yapılan uygulamalarda 6 ekip ve 30 polis memurunun katılımıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Uygulama sırasında abartı egzoz kullanan ve plakası olmayan motosikletler adeta kıskaca alındı. Gerçekleştirilen denetimlerde 100 motosiklet incelenirken 40 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve tescilsiz olduğu belirlenen 6 motosiklet ise trafikten men edildi. Bazı gençler ise polis ekiplerinin trafik denetimlerini çekirdek yiyerek izledi.

"Pat diye ses geliyor, vuruldum sanıyorum"

Denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Fadime Demirci, "Motorlardan çok şikayetçiyim. Burada oturuyorum, kendi halimdeyim bir anda pat diye ses geliyor, vuruldum sanıyorum. O kadar korkuyorum ki yerimden fırlıyorum. Sesten çok rahatsızım, artık burada oturmak istemiyorum. Bu uygulamayı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

"Gürültüden duramıyorduk"

Recep Demirci ise gece yapılan uygulamaların çok yerinde olduğunu belirterek, "Mahalle sakinleri olarak gürültüden duramıyorduk. Polis ekiplerine bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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