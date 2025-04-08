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Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı: Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde epilepsi hastası bir sürücü, direksiyon başında nöbet geçirerek park halindeki araçlara çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Nöbet geçirince park halindeki araçlara böyle çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde epilepsi hastası sürücü, direksiyon başında nöbet geçirince kamyonetiyle park halindeki araçlara çarptı. Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Sadi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alp idaresindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, sürücüsünün epilepsi atağı geçirmesi sonrası park halindeki 42 ZK 590 plakalı kamyonet ile park halindeki 42 FIG 23 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mustafa Alp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin park halindeki araca çaptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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