Epilepsi Hastası Sürücü Motorlu Bisikletten Düştü, Yoğun Bakımda

Epilepsi Hastası Sürücü Motorlu Bisikletten Düştü, Yoğun Bakımda
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Antalya'da alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine 2041 yılına kadar el konulan epilepsi hastası İbrahim İ., motorlu bisikletten düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Olay, hurdacılar sitesinde meydana geldi.

Alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine 2041 yılına kadar el konulan sürücü, hurdacılar sitesi olarak bilinen Sanayi Mahallesi 2058 Sokakta kullandığı motorlu bisikletten düştü. Epilepsi hastası olduğu bildirilen sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde hayati tehlikesi nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İbrahim İ. 07 CBH 507 plakalı motorlu bisikleti ile Sanayi Mahallesi 2058 Sokak üzerinde D400 Karayolu istikametine seyir halinde iken hurdacıların bulunduğu bölgede, seyir halindeki motorlu bisikletten düştü.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından, yaralanan İbrahim İ. yardımına ilk olarak yol üzerinde işyeri bulunan esnaflar ve işyerlerinde çalışanlar koştu. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldığı bildirildi.

Diğer taraftan epilepsi hastası olduğu bildirilen, alkollü araç kullanmak, alkol metreyi üflememekten dolayı sürücü belgesine 2041 yılına kadar el konulan sürücünün epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle motorlu bisikletten düşmüş olabileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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