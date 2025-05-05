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Epilepsi Hastası Kadın Gölette Boğularak Hayatını Kaybetti

Epilepsi Hastası Kadın Gölette Boğularak Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde 51 yaşındaki İsminur Doğan, epilepsi hastası olarak bahçedeki gölete düşerek boğuldu. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi, ancak kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Epilepsi hastası kadın evinin yakınındaki bahçedeki gölette boğularak hayatını kaybetti

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinin çınar köyünde epilepsi hastası olduğu belirtilen 51 yaşındaki İsminur Doğan, evinin yakınındaki bahçede bulunan küçük bir gölete düşerek boğuldu.

Olay, Musabeyli ilçesine bağlı Çınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen İsminur Doğan, evinin yakınındaki bahçede dengesini kaybederek gölete düştü. Talihsiz kadın, boğularak hayatını kaybetti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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