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Epilepsi Hastası Çocuğu Almaya Giden Ambulans Kara Saplandı

Epilepsi Hastası Çocuğu Almaya Giden Ambulans Kara Saplandı
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Sivas'ta 6 yaşındaki epilepsi hastası bir çocuğu almaya giden ambulans, yoğun kar nedeniyle kara saplandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin müdahalesi ile ambulans kurtarıldı ve hasta hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ta epilepsi hastası çocuğu almaya giderken kara saplanan ambulans, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Altınyayla İlçesi Mutubey köyünde yaşayan 6 yaşındaki epilepsi hastası T.B.K. bir anda rahatsızlanınca ailesi tarafından 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. T.B.K'nin rahatsızlığı nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi ancak hastayı almaya giden ambulans kara saplandı. Sivas İl Özel İdaresine ait iş makinesi saplanan ambulansı kurtardı. Ambulans köye gidip hastayı alarak hastaneye ulaştırdı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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