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Enkazdan tarihi eser süsü verilmiş sahte İncil çıktı

3. Sayfa Haberleri

Enkazdan tarihi eser süsü verilmiş sahte İncil çıktı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılan evin enkazından eskitilmiş ve tarihi eser süsü verilmiş sahte İncil çıktı.

Enkazdan tarihi eser süsü verilmiş sahte İncil çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılan evin enkazından eskitilmiş ve tarihi eser süsü verilmiş sahte İncil çıktı.

Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ev, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı. Polis gözetiminde enkazı kaldırılan binanın molozları arasında İncil bulundu. Eskitilerek tarihi esere benzetilen İncil'in içindeki yazıların altın sarısı boya ile yazıldığı belirlendi. Altın suyuyla yazılmış tarihi eser olduğu sanılan İncil'in daha sonra uzman kişiler tarafından incelendiğinde sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte İncil'in kime ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, İncil'in dolandırıcılar tarafından tarihi eser olarak satılacağı bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Adıyaman İncil 3. Sayfa Haberler

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