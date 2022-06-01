Eniştesinin öldürdüğü Ezgi'nin, 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı - Haberler

Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Ö. ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi.

9 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

1,5 AY SONRA DÜĞÜN YAPMAYI PLANLIYORDU

Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşıran'ın 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi. Polis, Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.