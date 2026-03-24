Arnavutköy'de engelli vatandaş bulduğu parayı polise teslim etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde engelli bir vatandaş, yerde bulduğu 100 TL'lik banknotu sahibine ulaştırmak için polise teslim etti. Olayın ardından polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Engelliler Derneği üyesi Erdal Dalkır, sabah saatlerinde işten çıkıp yürüdüğü esnada yerde bir deste 100 TL'lik banknot buldu. Bir süre sahibinin ortaya çıkmasını bekleyen Dalkır, camiden anons yapılmasını istedi ancak herhangi bir anons yapılmadı. Bunun üzerine akşam saatlerinde Arnavutköy Engelliler Derneği'ne giden Dalkır, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Dernek tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sayılan para, tutanak altına alınarak karakola götürüldü. Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.

"İnşallah sahibi bulunur"

Bulduğu parayı polise teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Erdal Dalkır, "Sabah işten çıktım. Sokakta yürüdüğüm sırada yerde bir deste 100 TL'lik banknot buldum. Parayı aldıktan sonra işlerimi hallettim. Bu sırada camiden anons yapılmasını bekledim ancak yapılmadı. Akşam saatlerinde buraya geldim ve arkadaşlarımla birlikte paranın polise teslim edilmesi konusunda karar aldık. Polis ekiplerine haber verdik. İnşallah sahibi bulunur, ihtiyaç sahibi biri olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
