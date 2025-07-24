Engelli Kadın Polise Şikayette Bulundu, Sokakta Sopalı Saldırıya Uğradı

Engelli Kadın Polise Şikayette Bulundu, Sokakta Sopalı Saldırıya Uğradı
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Engelli Kadın Polise Şikayette Bulundu, Sokakta Sopalı Saldırıya Uğradı
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Erzurum'da gürültü nedeniyle üst kattaki komşularını polise şikayet eden bedensel engelli kadın, sokakta 5 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşusunu polise şikayet eden bedensel engelli kadın, 5 kişi tarafından sokak ortasında sopayla darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olay, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum Şehir Hastanesi'nde memur olarak çalışan ve yüzde 80 bedensel engelli olan Esin Sarıaslan, gürültü yaptıkları gerekçesiyle üst kattaki komşuları hakkında polise şikayette bulundu. Tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan, olayın ardından sokakta 5 kişinin sopalı ve tekmeli saldırısına uğradı. Şüpheliler, kadını korumak isteyen kardeşine de saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Esin Sarıaslan olay sonrası hastaneden darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Tekmelerle, sopalarla vurdular"

Annesi ve kardeşiyle parkta çay içtikten sonra eve döndüklerini ifade eden Esin Sarıaslan, "23.00 sıralarında bir grup erkek önümü kesti. Ellerinde sopalar vardı ve bana saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Kardeşim engel olmaya çalıştı, başını yardılar. Polis gelmesine rağmen saldırı devam etti. Tekerlekli sandalyemi kırdılar. İçlerinden biri silah çekip, beni ölümle tehdit etti. Bütün bu şiddet, sadece polisi aradığım için oldu. Şu anda can güvenliğimden emin değilim. Bana saldıran kişilerin durumu nedir bilmiyorum. Adalet ve sahiplenme bekliyorum. Hayatımdan endişe duyuyorum" dedi.

Olaya karışan şahıslardan birinin polis tarafından yakalandığı, diğer şahısların ise arandığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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