Üye Girişi
Haberler

Engelli Çobanın Dövülmesi: Aile Adalet İstiyor

Engelli Çobanın Dövülmesi: Aile Adalet İstiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli çoban Nail Yener, iki genç kız tarafından dövüldü. Aile fertleri, adaletin yerini bulmasını ve Nail'in durumunun ciddiyetini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çobanın yakınları, "Adalet yerini bulsun" dedi.

Andırın ilçesi kırsalında öldüresiye dövülen engelli çobanın yakınları konuştu. Çoban Nail Yener'in halasının oğlu Bayram Arslan, "Çocuk saf olduğu için içki istemişler ve kendisi de getirmem deyince dövmüşler. Daha sonra biri kameraya almış diğeri de sopayla dövmüş. Nail ile ilgili hiçbir olayları yok sürekli beraber olan ve onlara yardımcı olan herhangi bir iş olduğunda Nail'e yaptırırlar. Bu şahıslar hakkında davacıyız. Nail'in durumu çok kötü, hastanelik oldu, rapor alıyor. Şu anda yürüyecek durumda değil ve zaten akli dengesi durumunda ne yaptığını bilmeyen insan ve 5 lira ile kanan bir insan. Onları taciz etmesi mümkün değil akli dengesi yerinde olmayan saf bir çocuk. Mümkün değil tecavüz olayına karışması" diye konuştu.

Nail'in amcasının oğlu Şinasi Yener ise, "Nail bizim himayemizde yaşıyor o gün de kendisine içki almasını istiyorlar ve o da 'gidemem, hayvanlar sağa sola gider' dedi diye dövüyorlar. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elindeki sopalarla hayvana vursan hayvan ölür. Kendisi karşılıkta veremiyor. Her hangi bir şeyi de yok. Hem de bir buçuk saat dövmüşler videodaki görüntüler 7-10 dakika. Video çektiklerinde kan var ve daha önceden de dövülmüş" dedi.

Engelli çoban Nail Yener, genç kızların "bizi taciz etti" iddiası üzerine gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Andırın Şiddet Suç

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });