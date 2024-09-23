Engelli Çobanın Dövülmesi: Aile Adalet İstiyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çobanın yakınları, "Adalet yerini bulsun" dedi.

Andırın ilçesi kırsalında öldüresiye dövülen engelli çobanın yakınları konuştu. Çoban Nail Yener'in halasının oğlu Bayram Arslan, "Çocuk saf olduğu için içki istemişler ve kendisi de getirmem deyince dövmüşler. Daha sonra biri kameraya almış diğeri de sopayla dövmüş. Nail ile ilgili hiçbir olayları yok sürekli beraber olan ve onlara yardımcı olan herhangi bir iş olduğunda Nail'e yaptırırlar. Bu şahıslar hakkında davacıyız. Nail'in durumu çok kötü, hastanelik oldu, rapor alıyor. Şu anda yürüyecek durumda değil ve zaten akli dengesi durumunda ne yaptığını bilmeyen insan ve 5 lira ile kanan bir insan. Onları taciz etmesi mümkün değil akli dengesi yerinde olmayan saf bir çocuk. Mümkün değil tecavüz olayına karışması" diye konuştu.

Nail'in amcasının oğlu Şinasi Yener ise, "Nail bizim himayemizde yaşıyor o gün de kendisine içki almasını istiyorlar ve o da 'gidemem, hayvanlar sağa sola gider' dedi diye dövüyorlar. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elindeki sopalarla hayvana vursan hayvan ölür. Kendisi karşılıkta veremiyor. Her hangi bir şeyi de yok. Hem de bir buçuk saat dövmüşler videodaki görüntüler 7-10 dakika. Video çektiklerinde kan var ve daha önceden de dövülmüş" dedi.

Engelli çoban Nail Yener, genç kızların "bizi taciz etti" iddiası üzerine gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ