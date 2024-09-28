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Engelli Birey Jandarma ve İşçiler Tarafından Kurtarıldı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde freni tutmayan hafif ticari araç askıda kaldı. Jandarma ve mermer ocağı işçileri, araçta mahsur kalan engelli vatandaşı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Araç askıda kaldı: Jandarma ve işçilerden engelli birey için kurtarma operasyonu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde freni tutmayan hafif ticari araç şarampole yuvarlanmak üzereyken askıda kaldı. Araçta mahsur kalan engelli birey jandarma ve mermer ocağı işçilerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Sorgun Mahallesi'nde bir mermer ocağı yolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre Zeynep A. yönetimindeki 33 VPC 39 plakalı hafif ticari araç freni tutmayınca yokuş aşağı geriye doğru kaçtı. Yoldan çıkan araç 3 yolun kesiştiği kayalıkta şarampole devrilmeden askıda kaldı. Sürücü kendi imkanıyla dışarı çıkarken engelli eşi ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine yakın olan Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve mermer ocağı işçileri askıdaki araçta mahsur kalan engelli vatandaş için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Araç loder yardımıyla sabitlendi, ardından kapının açılmasını engelleyen taşlar temizlenerek mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Araç şoförü Zeynep A. frenin tutmadığını, aracın arkaya doğru kaçtığını belirterek yardım için ekiplere teşekkür etti. İşçilerden Azim Uslu ise jandarma ve işçilerin araç içindeki vatandaşı kurtardığını, sağlık durumlarını iyi olduğunu kaydetti.

Engelli Birey Jandarma ve İşçiler Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma Erdemli 3-sayfa Ulaşım Mersin Yaşam

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