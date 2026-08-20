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Eskişehir'de Engelli Aracı Devrildi, Vatandaşlar Seferber Oldu

Eskişehir'de Engelli Aracı Devrildi, Vatandaşlar Seferber Oldu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yürüme ve konuşma engelli İ.Ö.'nün kullandığı üç tekerlekli engelli aracı devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan engelli vatandaşa çevredeki vatandaşlar hızla yardım etti. Devrilen araç kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar aracı tamir etmeye çalıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Eskişehir'de üç tekerlekli engelli aracı devrilen yürüme ve konuşma engelli vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sivrihisar ilçesinde yürüme ve konuşma engelli İ.Ö., kullandığı üç tekerlekli engelli aracıyla dün gece saatlerinde kaza yaptı. Aracın devrilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar hızla olay yerine gelerek engelli bireye yardım etmek için seferber oldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İ.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen engelli aracı ise kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların engelli sürücüyü kurtarma ve yardım etme anları çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Vatandaşlar engelli bireyin bozulan aracın tamir etmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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