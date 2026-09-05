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Engelli adama saldıran şüpheli serbest

Engelli adama saldıran şüpheli serbest
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Adana Kozan'da duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed S.'yi darbeden 19 yaşındaki C.D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay 2 Eylül'de yaşandı, mağdur hastanede darp raporu aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde duyma ve konuşma engelli adamı darbeden 19 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, 2 Eylül Perşembe günü Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 45 duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed S., erzak ve alışverişi yapmak için Kozan'a geldi. Muhammed S., alışverişin ardından darbedilmiş halde Feke'ye döndü.

Ailesi, Muhammed S.'nin yüzünde ve göz çevresinde darp izleri olduğunu görünce hemen hastaneye götürüp darp raporu aldı. Muhammed S., acil serviste yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Muhammed S.'nin ailesinin yaptığı başvuru üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma kapsamında 19 yaşındaki şüpheli C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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