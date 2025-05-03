Enez'de Ağıldan Hayvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Enez'de Ağıldan Hayvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı
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Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde bir ağıldan 6 adet hayvan çalan 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde bir ağıldan 6 adet hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde M.S. isimli vatandaş, ağılından 6 adet hayvanının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen JASAT dedektifleri ve olay yeri inceleme timleri drone kamera bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 6 adet hayvanın H.K. ve E.K. tarafından çalındığı tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 6 adet hayvan ise bulunarak sahibine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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