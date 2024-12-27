Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ilişkin davanın ikinci duruşması ikinci günde devam ediyor. Mahkemede söz alan Enes Güran dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÜZEL BİR KÖY ZANNETMEYİN"

Yaşadıkların köyün bilindiği gibi olmadığını belirten Enes Güran şunları söyledi: "Köyde ne olup ne bittiğini büyükler, yaşlılar bilmez, biz biliriz. Köyde ne olup ne bittiğini biz biliriz. Bugün köyde çok şey var. O köye baktığınız zaman güzel bir köy zannetmeyin ha. Gerçekten."

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.