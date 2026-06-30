Enerji içeceği içtiğini belirten genç, kalp çarpıntısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de enerji içeceği içtikten sonra kalp çarpıntısı başlayan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokakta bulunan Gülay Kanatlı Ortaokulu bahçesinde akşam saatlerinde rahatsızlanan 17 yaşındaki A.K. için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kalbinde çarpıntı şikayeti bulunan gence sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yaptı. A.K. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin çarpıntı şikayetinden önce enerji içeceği içtiğini belirttiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı