Üye Girişi
Haberler

Endoskopi yapılan kediden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik'te endoskopi yapılan kediden sindirilemeyen demir parçaları çıktı. Kedi sağlığına kavuştu ve Hayvan Barınağı'nın maskotu oldu.

Endoskopi yapılan kediden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

Bilecik'te endoskopi yapılan kediden bunlar çıktı

BİLECİK - Bilecik'te rahatsızlan bir kedi Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrasını sağlığına kavuştu.

Bilecik'ten yabancı cisim yutma şüphesiyle Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'ne getirilen kedi hemen uyutularak, endoskopi yapıldı. Veteriner Sağlık Teknisyeni Bahadır Kaya tarafından endoskopi kapılan kedinin midesinden sindirilemeyen demir parçalar çıktı. Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Kaya, "Kedimiz Bilecik merkezden şiddetli kusma ve yemek yememe şikayetiyle geldi. Daha sonra Veteriner Hekim Abdullah Tetik bey ile endoskopi yapılmasına karar verdik. Endoskopi sonucunda da sindirilmeyen demir parçalar ortaya çıktı midesinde. Daha sonra parçaları midesinden endoskopi yoluyla çıkardıktan sonra kedimiz tekrardan yemek yemeye başladı ve şu an sağlığına kavuştu" dedi.

Sağlığına kavuşan kedi Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi maskotu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Endoskopi Osmaneli Bilecik kedi Hayvanlar 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title