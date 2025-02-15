Endoskopi Operasyonu Sonrası Komplikasyon: Meral Kara Delen Yoğun Bakımda
Adana'da endoskopi sırasında komplikasyon yaşayan gazeteci Meral Kara Delen, yoğun bakıma kaldırıldı. 47 yaşındaki Delen'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Adana'da endoskopi operasyonu sırasında komplikasyon oluşan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci Meral Kara Delen, yoğun bakıma kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci 2 çocuk annesi Meral Kara Delen (47), dün endoskopi yaptırmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'nde bulunan Balcalı Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre, operasyon sırasında komplikasyon oluştu.
Yoğun bakıma kaldırılan Meral Kara Delen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA