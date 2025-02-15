Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
CHP lideri Özel: Türkiye'nin siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik

Özel'in toplantıya damga vuran fotoğrafa yorumu ilginç oldu
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında

Endoskopi Operasyonu Sonrası Komplikasyon: Meral Kara Delen Yoğun Bakımda

Endoskopi Operasyonu Sonrası Komplikasyon: Meral Kara Delen Yoğun Bakımda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da endoskopi sırasında komplikasyon yaşayan gazeteci Meral Kara Delen, yoğun bakıma kaldırıldı. 47 yaşındaki Delen'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Adana'da endoskopi operasyonu sırasında komplikasyon oluşan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci Meral Kara Delen, yoğun bakıma kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci 2 çocuk annesi Meral Kara Delen (47), dün endoskopi yaptırmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'nde bulunan Balcalı Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre, operasyon sırasında komplikasyon oluştu.

Yoğun bakıma kaldırılan Meral Kara Delen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hadise'den yürek hoplatan poz! Yeni şarkısını böyle duyurdu
img

Resmen tescillendi! Türk bilim insanlarından çığır açan keşif
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Canlı anlatım! Dev maçta bir gol daha

Dev maçta tempo inanılmaz! Bir gol daha geldi
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.