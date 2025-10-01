Haberler

Endonezya Maluku Açıklarında 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Endonezya bir kez daha sallandı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 163 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'da dün, Cava Adası'nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmemişti. - JAKARTA

