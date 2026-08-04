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Malezyalı pilot 70 bin hapla yakalandı

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Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki havalimanına gelen Mazlezyalı pilot, bavulunda 70 bin ekstazi hap ve metamfetaminle yakalandı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki havalimanına gelen Mazlezyalı pilot, bavulunda 70 bin ekstazi hap ve metamfetaminle yakalandı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Soekarno-Hatta Havalimanına gelen yabancı bir pilot, şüpheli hareketleri nedeniyle detaylı incelemeye alındı. Polisten yapılan açıklamada, inceleme sonucu pilotun bavulunda 26 kilogram ağılığında toplam 70 bin 114 hap ve 4 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gerekirse idrar testi sonuçlarını değiştirmek amacıyla hazırlandığından şüphelenilen küçük bir şişe idrar da ele geçirdiği aktarıldı. Kaçakçılık girişiminin başarıyla engellendiği, pilotun gözaltına alındığı ifade edildi. Malezyalı pilotun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, uçuş sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu kaydedildi. Pilotun Jakarta'ya uyuşturucu getirme karşılığında 50 bin Malezya Ringgiti (17 bin dolar) aldığını söylediği belirtildi. Pilotun gözaltına alınmasının ardından uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin arandığı ifade edildi.

Pşlotun, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya uçan Malaysia Airlines şirketine ait 182 yolcu kapasiteli Boeing 737-800 tipi MH727 sefer sayılı uçakta görev yaptığı öğrenildi. Malaysia Airlines olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Malezya'da kontrolden geçmişti

Malezya Sınır Kontrol ve Koruma Ajansından (AKPS) yapılan açıklamada, pilotun Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanında gerekli tüm güvenlik kontrollerinden geçtiği belirtildi. Konunun ciddiyetle ele alındığı ve yakın gelecekte prosedürlerin iyileştirileceğini kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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