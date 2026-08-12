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Bali Feribot Yangını: 1 Ölü, 172 Kurtarıldı

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Endonezya’nın turistik adası Bali’den yola çıkan yolcu feribotunun alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 172 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Endonezya'nın turistik adası Bali'den yola çıkan yolcu feribotunun alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 172 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Endonezya'nın turistik adası Bali'den yola çıkan yolcu feribotu, Lombok açıklarında alev aldı. Endonezyalı yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 172 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, feribotun Batı Nusa Tenggara eyaletine bağlı Lombok'taki Lembar limanına gitmek üzere Padangbai limanından ayrıldığı kaydedildi. yürütülen çalışmalara 200 personelin katıldığını açıklayan yetkililer, kurtarılan yolculardan yalnızca birinin Avusturalyalı, diğer yolcuların ise Endonezyalı olduğunu aktardı.

Bali'deki Padangbai limanında görevli Heri Wiyanto, feribotun yolcu listesinde yalnızca 114 yolcu ve 17 mürettebatın kayıtlı olduğunu söyledi. Ancak gemide yolcu listesinde belirtilenden daha fazla yolcu bulunduğu kaydedildi. Feribotta çıkan yangına ilişkin incelemeler sürüyor.

Yaklaşık bir ay önce de KM Mutiara Sentosa 2 adlı feribot Madura adası açıklarında alev almış ve olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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