Endonezya'da huzurevinde yangın: 16 ölü
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda huzurevinde yangın çıktı. Manado şehrindeki Werdha Damai Huzurevi'nde çıkış nedeni bilinmeyen yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Huzurevinde bakıcı olarak görev yapan Olva Sumual, binada yaşlıların kaldığını ve komplekste yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu söyledi.
Manado Polis Şefi Irham Halid düzenlediği basın toplantısında, yangının dün gece geç saatlerde çıktığını ve yetkililerin nedenini hala araştırdığını söyledi. - JAKARTA