Endonezya'da huzurevinde yangın: 16 ölü

Güncelleme:
Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Manado şehrinde bulunan Werdha Damai Huzurevi'nde çıkan yangın nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Manado şehrinde bulunan Werdha Damai Huzurevi'nde yangın çıkması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda huzurevinde yangın çıktı. Manado şehrindeki Werdha Damai Huzurevi'nde çıkış nedeni bilinmeyen yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Huzurevinde bakıcı olarak görev yapan Olva Sumual, binada yaşlıların kaldığını ve komplekste yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu söyledi.

Manado Polis Şefi Irham Halid düzenlediği basın toplantısında, yangının dün gece geç saatlerde çıktığını ve yetkililerin nedenini hala araştırdığını söyledi. - JAKARTA

