Endonezya'da Ditwah Kasırgası'nın Yol Açtığı Sel Felaketinde Ölü Sayısı 502'ye Yükseldi
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan Ditwah Kasırgası'nın şiddetli yağışları sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye ulaştı. 508 kişi kayıp, 2500'den fazla kişi yaralı.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye yükseldi.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan Ditwah Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Adada kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, felaket nedeniyle 508 kişinin kayıp olduğu, yaklaşık 2 bin 500 kişinin de yaralandığı aktarıldı. - SUMATRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa