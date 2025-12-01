Endonezya'da Ditwah Kasırgası'nın Yol Açtığı Sel Felaketinde Ölü Sayısı 502'ye Yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye yükseldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan Ditwah Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Adada kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 502'ye yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, felaket nedeniyle 508 kişinin kayıp olduğu, yaklaşık 2 bin 500 kişinin de yaralandığı aktarıldı. - SUMATRA