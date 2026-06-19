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EMŞAV'dan şehitlere hakaret içeren videoya suç duyurusu

EMŞAV'dan şehitlere hakaret içeren videoya suç duyurusu
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), sosyal medyada şehitlere yönelik hakaret ve alay içerikli video paylaşan iki kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), sosyal medyada şehitlere yönelik hakaret ve alay içerikli video paylaşan iki kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elazığ Adliyesi önünde toplanan EMŞAV Elazığ Şubesi üyeleri, sosyal medyada iki kadın tarafından paylaşılan şehitlere yönelik hakaret ve alay içerikli videoya sert tepki gösterdi. EMŞAV Elazığ Şube Başkanı Murat Demir, emniyet birimlerinin konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"Şehit ailelerinin maneviyatıyla alay edilmesine sessiz kalmadık"

Demir, "Toplanma amacımız maalesef dün tarafımıza bir şehit annesi tarafından ulaştırılan bir video içeriğiyle alakalı. Bu videonun içeriği, alakası şanlı Türk tarihine iz bırakan Çanakkale Zaferi'nden tutun da ta günümüz şehitlerimize kadar olan konuyla alakalı. Bu konu, şu videonun içeriği maalesef çok üzücü. Şehit ailelerinin maneviyatını zedeleyecek derecede, dalga geçercesine, alay edercesine, aşağılarcasına olan bir video. Tabii biz buna sessiz ve kayıtsız kalmadık. Hemen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne, gerekli birimlere ilettik. Suç duyurusunda da bulunduk. Sağ olsun Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan müdürümüz konuyla hassas bir şekilde, samimi bir şekilde ilgilenmiş oldu. Kendilerine de buradan çok çok teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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