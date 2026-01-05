Haberler

D-100 karayolunda otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

D-100 karayolunda otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören Merter D-100 karayolunda emniyet şeridine giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merter D-100 karayolunda iddiaya göre emniyet şeridine giren otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, dün 23.30 sıralarında Güngören Merter D-100 karayolu İncirli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sağ şeritte seyir halindeki kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, emniyet şeridine girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin aynasına çarpan ve yere düşen motosikletli bariyerlere de çarparak feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü

Taraftar adını haykırıyordu! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Yılbaşı gecesi Gömeç'te restoranda cinayete kurban giden talihsiz adam: Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim

Yeni yıl dileklerini söyledikten saniyeler sonra cinayete kurban gitti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu