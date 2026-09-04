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Emniyet şeridinde kamyonet altında can verdi

Emniyet şeridinde kamyonet altında can verdi
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Bursa’da iddiaya göre arızalanan aracı emniyet şeridine çekip altına giren şahıs, başka bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da iddiaya göre arızalanan aracı emniyet şeridine çekip altına giren şahıs, başka bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen 43 VA 955 plakalı kamyonet arıza yaptı. Bunun üzerine kamyonet sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Arızaya bakmak için sürücü kamyonetin altına girerken o esnada E.G. yönetimindeki 41 K 0102 plakalı kamyonet, arızalanan kamyonete çarptı. Yaşanan kazada aracın altındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsı yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

41 K 0102 plakalı kamyonet sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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