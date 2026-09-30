Emniyet Müdürü Mahmut Ay’dan ilk mesaj: 'Erzurum’un huzuru temelimizdir'

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mahmut Ay, yayımladığı göreve başlama mesajıyla Erzurum halkına seslendi. Ay, "Erzurum'un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir" diyerek, kent güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını vurguladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, göreve başlaması dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu kutlu göreve atanmanın büyük onur ve gururunu yaşadığını belirten Ay, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a şükranlarını sundu.

"Temel Önceliğimiz Erzurum'un Huzuru"

Tarihi ve kültürel dokusuyla Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmanın büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade eden İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Görev süremiz boyunca temel önceliğimiz; Erzurum'un huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir şehir ortamının tesis edilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti anlayışıyla yürütülmesi olacaktır."

"Suç ve Suçluyla Mücadelede Kararlılık"

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve adalet ilkelerini esas alarak teşkilatın tüm mensuplarıyla birlikte uyum içinde çalışacaklarını kaydeden Ay, suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Vatandaşlarla olan iletişimin karşılıklı güven ve saygı üzerine kurulacağını belirten Emniyet Müdürü Ay, kentteki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini aktardı.

Şehit ve Gaziler Unutulmadı

Mesai mefhumu gözetmeksizin Erzurum için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Ay, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu vesileyle, görevimizin Erzurum'umuza ve Aziz Türk Polis Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor; ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı