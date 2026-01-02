Haberler

Karaburun'dan gece denetimi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yoğun kar yağışı altında görev yapan personeli yerinde denetledi ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kar ve soğuk şartlarında görev yapan personeli denetledi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, Karskapı Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek yoğun kar yağışı altında yapılan çalışmaları yerinde denetledi.Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sayın Müdürümüz, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız da hazır bulundular" denildi. - ERZURUM

