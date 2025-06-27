Emniyet Kemeri Projesi Başarıya Ulaştı

Emniyet Kemeri Projesi Başarıya Ulaştı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, 'Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesi, emniyet kemeri takma oranını yüzde 48,34'ten yüzde 90,09'a yükselterek büyük bir başarı gösterdi. Proje, farkındalık çalışmaları ve denetimlerle desteklendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekiplerince yürütülen 'Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesi başarıya ulaştı. Proje kapsamında yapılan ölçümlerde emniyet kemeri takma oranı yüzde 48,34'ten yüzde 90,09'a yükseldi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 8 Nisan 2025 tarihinde Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan ilk sayımda emniyet kemeri takma oranı yüzde 48,34 olarak belirlenmişti. Bu oranın düşüklüğü üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık çalışmaları ve denetimler yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışmaların ardından, 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ikinci sayımda emniyet kemeri kullanma oranının yüzde 57,74'e yükseldiği tespit edildi. Bu gelişme, projenin ilk meyvelerini vermeye başladığını gösterdi.

Ekiplerin 24 Haziran 2025 tarihinde ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde emniyet kemeri takma oranının yüzde 90,09 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştığı görüldü. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü proje kapsamında Kent Güvenlik Kamera Sistemleri (KGYS) ve ekipler aracılığıyla emniyet kemeri takılı olmayan sürücüler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

Trafik güvenliği ve düzeni açısından bu denetimlerin etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam edeceği ifade edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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