ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı

Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı: Takla Atan Araçtan Yara Almadan Çıktı

Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı: Takla Atan Araçtan Yara Almadan Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir sürücü, emniyet kemeri sayesinde takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu. Olay, yolda bulunan kereste parçaları nedeniyle meydana geldi. Trafik polisinin yaptığı kontroller sonrasında araç olay yerinden kaldırıldı.

Takla atan otomobilden emniyet kemeri sayesinde yara almadan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir sürücü, emniyet kemeri takması sayesinde takla atan otomobilden yara almadan çıktı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Emlaklar yönünden Ergene istikametine seyreden D.A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, yolda bulunan kereste parçaları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Şarampole giren otomobil takla atarken, emniyet kemeri takması sayesinde sürücü D.A. ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Trafikte emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına bir kez daha dikkat çekildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Trafik Büro Amirliği ekipleri, dubalarla trafik tedbiri aldı. Trafik polisinin yaptığı kontrollerin ardından hasarlı otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi

Liverpool, Arnold'ın yerine öyle bir sağ bek alıyor ki...
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.