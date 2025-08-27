Emniyet Kemeri Denetiminde Sürücüye Cezalı Müdahale

Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet kemeri denetimi sırasında trafik ekiplerine mukavemet gösteren sürücüye para cezası uygulandı.

Olay, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Burunucu Mahallesi'ndeki Devlet Sahil Yolu üzerinde yaptığı rutin emniyet kemeri denetimi sırasında meydana geldi. Ekiplerin kontrol için durdurduğu bir kamyonet sürücüsünün emniyet kemerini takmadığı tespit edildi. Cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, araçtan inerek trafik ekiplerine karşı direnç gösterdi. Sürücünün tepkisi ve zorluk çıkarması üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerin bölgeye gelmesi sonrası sürücüye emniyet kemeri takmamanın yanı sıra polise mukavemet göstermesi nedeniyle toplamda 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sürücünün polis ekiplerine zorluk çıkardığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün polise bağırarak üzerine yürüdüğü ve el kol hareketleri yaptığı görüldü. - ORDU