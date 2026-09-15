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Emniyet Genel Müdürü Fidan başkanlığında "Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı"

Emniyet Genel Müdürü Fidan başkanlığında 'Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı'
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında, 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında, 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında düzenlenen "2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısında", zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonel faaliyetler, uyuşturucu ile mücadele politikası, birimler arası koordinasyon, eğitim ve önleme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen veriler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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