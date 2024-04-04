Emniyet Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı için trafik tedbirleri aldı
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında düzenlenen, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve polis ekiplerinin katılımıyla düzenlen toplantıda Ramazan Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, video konferans yoluyla Ramazan Bayramı tatili trafik tedbirleri içere toplantı düzenledi. Toplantıya Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Toplantıda vatandaşların Eskişehir'de Ramazan Bayramı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesine yönelik trafik tedbirleri alındı. - ESKİŞEHİR