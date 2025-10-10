Haberler

Emniyet alarma geçti, kayıp öğrenci yarım saatte ailesine kavuştu
Şırnak'ta okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 8'inci sınıf öğrencisi, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın bizzat sahaya inip koordine ettiği operasyonla yarım saat içerisinde bulundu.

Olay, Şırnak Şehit Bayram Tatar İlk-Ortaokulunda meydana geldi. Öğle saatlerinde okuldan ayrılan 14 yaşındaki G.A.'dan bir süre haber alınamaması üzerine ailesi paniğe kapıldı. Ailenin ve okul yönetiminin ihbarı üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Durumun İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'a bildirilmesiyle birlikte şehir adeta alarma geçti. Müdür Sazak'ın talimatıyla 12 ayrı ekip oluşturuldu, şehrin giriş-çıkış noktaları kapatıldı. Araçlar tek tek kontrol edilirken, ekipler sokak sokak arama yaptı. Yürütülen koordineli ve hızlı çalışma sonucu, G.A. yaklaşık yarım saat içeriside Bahçelievler Mahallesi TOKİ civarında bulundu.

Aile ve okul yönetimi, gösterdikleri hassasiyet ve hızlı müdahale nedeniyle İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
